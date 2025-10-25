«Так нельзя»: жена Тимура Хайдарова обозлилась на новую супругу Павла Мамаева

Жена хирурга Тимура Хайдарова вступилась за Алану Мамаеву в скандале с новой супругой ее бывшего мужа.

После выхода нового выпуска шоу «Ставка на любовь» в Сети разгорелся настоящий скандал. Бывшая жена футболиста Павла Мамаева вступила в публичную перепалку с нынешней супругой спортсмена Надеждой Санько.

В эфире программы Санько заявила, что не была знакома с Аланой и встретила Павла случайно — в ресторане. Эти слова вызвали бурную реакцию. В конфликт вмешались подруги Аланы, включая и жену Тимура Хайдарова.

«У меня в жизни есть два главных триггера — это моя семья и мои друзья. Алана знает. Когда кого-то обижают, меня это сильно расстраивает, особенно если это происходит незаслуженно», заявила блогерша.

Сильваши вспомнила, как Мамаева и футболист жили в браке. Затем Светлана затронула болезненные темы и осудила поведение новой жены спортсмена.

«Тебя, Алан, я знаю ещё со времен, когда ты была с Пашей в браке. Я очень хорошо помню, как он трепетно к тебе относился. Это была настоящая любовь. Потом случилась большая трагедия в твоей семье. Ты не заслужила этого и еще больше не заслуживаешь того, что сейчас льется в твою сторону от человека, которая решила, что ей все можно. Нет! Так нельзя»», — подчеркнула Светлана.

Кроме того, Сильваши напомнила, что нельзя вмешиваться в чужие отношения и считать деньги чужих детей.

«Нельзя присваивать то, что тебе не принадлежит. А уж тем более считать деньги детей, которые были рождены в браке двух любящих друг друга родителей. Я про Алису. Алекс вообще называл Пашу папой, а он его — сыном. Что произошло потом, мы все знаем», — разозлилась Сильваши.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк пригрозила штрафом Надежде Санько из-за публичных оскорблений.