«Так нельзя»: за что ушедшая из жизни Светлана Моргунова осуждала Пугачеву

Ушедшая из жизни легендарный советский диктор Светлана Моргунова была добрым и компанейским человеком. Телеведущая общалась с артистами первой величины, но никогда ни о ком не говорила за спиной. Композитор Владимир Евзеров рассказал, что однажды она осудила Аллу Пугачеву за предложение посплетничать о ней.

Евзеров рассказал о случае, который произошел после сольного концерта Валерия Леонтьева в Кремле. Все звезды шоу-бизнеса тогда собрались в небольшой гримерке артиста. Среди присутствующих были: Алла Пугачева, Игорь Крутой и Светлана Моргунова. Знаменитости пили шампанское, веселились.

Потом Пугачева засобиралась домой и на прощание сказала коллегам, что теперь про нее можно сплетничать.

«На что Моргунова просто опешила: „Это как?“ Алла оборачивается к ней: „Ой, Света! Приезжай ко мне на дачу, я тебе все расскажу про наш шоу-бизнес!“ Но Моргунова отказалась: „Это же личное, так нельзя!“», — рассказал композитор mk.ru.

Напомним, Светлана Моргунова умерла 10 марта вследствие оторвавшегося тромба. Ей было 84 года.