«Она не мучилась»: как умирала легендарный советский диктор Светлана Моргунова

10 марта диктор Центрального телевидения СССР, телеведущая Светлана Моргунова ушла из жизни вследствие оторвавшегося тромба. Ее близкая подруга Вера Мусатова рассказала, что смерть наступила мгновенно.

Как пояснила подруга народной артистки РФ, в последнее время с телеведущей было сложно общаться из-за склеротических изменений. Моргунова впала в тяжелую депрессию после того, как ее сын Максим умер от последствий коронавируса. Но причиной ее смерти стал внезапно оторвавшийся тромб. Легендарный диктор скончалась, сидя на кухне.

Мусатова призналась, что кончина подруги стала для нее шоком. Недавно телеведущая проходила обследование, когда болела воспалением легких.

«Мы говорили с сестрой, что, возможно, это последствия перенесенного воспаления. Но точно причину никто не знает. Можно сказать только одно: смерть была мгновенной, и она не мучилась», — цитирует Мусатову mk.ru.

Подруга диктора признается, что пыталась помочь Моргуновой. Говорила, что ей нужно жить ради прекрасной внучки Даши, но все оказалось безуспешно. Телеведущая была в глубокой депрессии.

Артистка умерла в возрасте 84 лет 10 марта. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее актер Стас Садальский заявил, что Моргунова перед смертью выглядела как «прозрачный призрак».