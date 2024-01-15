Лера Кудрявцева разозлилась на журналистов, которые пишут о ней: «Редиски штопаные»

Российская телеведущая Лера Кудрявцева резко высказалась в адрес журналистов, которые пишут о ней. Сообщение звезда опубликовала в своем Telegram-канале.

Телеведущая опубликовала у себя в блоге ссылку на публикацию в СМИ, где сообщается о том, что знаменитость уволила своего визажиста: «"Я мысленно ее уволила": Кудрявцева после разрыва с мужем заявила, что ее предала визажист», — говорится в заголовке публикации.

«Я вот все думаю, что они там курят? (…) Редиски штопаные», — отреагировала на новость телеведущая.

12 января в своем блоге Кудрявцева написала: «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка». Телеведущая попросила представителей прессы не беспокоить ее по поводу этого заявления, но она отметила, что намеренно вынесла личную жизнь в публичное поле. Тем не менее, эта тема стала одной из обсуждаемых в СМИ.

Брак Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова продлился 11 лет. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. Телеведущая неоднократно призналась, что, несмотря на разницу в возрасте, она чувствует себя моложе экс-супруга, который всегда сидит дома.

Ранее звезда поделилась своими переживаниями после ухода от мужа. Подробности читайте в этой статье.