«Так намного лучше»: объявившая о разводе Анна Седокова отстригла волосы на камеру под песню Лолиты

Певица Анна Седокова решила демонстративно отрезать волосы на камеру под песню Лолиты «Пошлю его на», как это сделала Люся Чеботина. Перемен во внешности артистке захотелось после расставания с мужем Янисом Тиммой.

В личном блоге Анна поделилась роликом, в котором ножницами отстригла себе половину волос. Она призналась, что долго об этом думала, но все не могла сделать этот шаг.

«Итак, я решилась. Спасибо за песню, получается, и тренд. Так лучше? Скажите, так намного лучше, реально», - сообщила Седокова.

К слову, подробности развода с баскетболистом певица по-прежнему не раскрывает. Многие поклонники верят, что супруги еще смогут уладить все разногласия, так как уже ни раз расставались и вновь сходились.

Напомним, что первым о разрыве рассказал Тимма. На своей странице в социальной сети он заявил, что Анна все разрушила и променяла на деньги. А спустя несколько дней после этого артистка подтвердила развод.

Ранее Анна Седокова отправилась на свидание после новостей о расставании с мужем.