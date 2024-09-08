«Сегодня мужчина вывел меня в кино»: объявившая о разводе Анна Седокова отправилась на свидание

Недавно певица Анна Седокова объявила о разводе с мужем, баскетболистом мужем Янисом Тиммой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что в ней произошли как внешние, так и внутренние изменения, и заявила, что с ней осталась «вера в лучшее», и она готова идти дальше. Накануне артистка отправилась на свидание в Москве и поделилась кадрами в соцсети.

Сначала Анна Седокова опубликовала в личном блоге фото, на котором показала большой букет алых роз. При этом певица не стала раскрывать, от кого получила цветы. Затем артистка поделилась снимком из ресторана.

«Уже на свидании. Шутка. Я скучала, друг», — написала Анна Седокова.

Как оказалось, экс-солистка «ВИА Гры» встретилась с близким другом, пиар-директором VOICE Никитой Мартыновым. С ним же Анна Седокова позднее сходила в кино. На опубликованном видео певица направлялась в кинозал «Художественного» с фужером шампанского.

«Сегодня мужчина вывел меня в кино. Сразу взял все, что надо», — рассказала артистка.

Знаменитость была в облегающем платье и в босоножках на каблуках. После киносеанса Анна Седокова сменила наряд на более удобный и отправилась вместе с другом на ночную прогулку по Москве. Судя по всему, артистка дала понять, что не собирается ставить на паузу личную жизнь после развода.

Напомним, недавно Анна Седокова подтвердила слухи о разводе с Янисом Тиммой после четырех лет брака. Певица заявила, что они с супругом «благодарны друг другу за путь, который прошли вместе», однако не раскрыла причины их разрыва.

Ранее сообщалось о том, что муж Анны Седоковой Янис Тимма намекнул на очередной разрыв с певицей, публично обвинив ее во лжи.