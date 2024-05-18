«Так надоело!»: певица Лолита столкнулась с новой бедой в Болгарии

После бойкота на ТВ и отмены концертов из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой Лолита не сидела без дела. Сначала певица затеяла уборку, а потом приехала в загородный дом в Болгарии, где решила заняться огородом. Но артистка устала от бытовых дел: звезда призналась, что хочет вернуться на сцену с новыми хитами.

Исполнительница хита «На Титанике» не стесняется показывать себя подписчикам в любом образе. Певица выложила очередное видео, на котором она появилась с опухшим глазом. Оказалось, что у артистки треснули сосуды из-за высокого давления.

«Так надоело теперь уже! Я наелась этого! Лучше песни петь! Скоро покажу вам трек, который был записан еще до Нового года. Купила сумасшедший второй», — сказала она.

Певица собирается вылечить глаз, нормализовать давление и после этого начать снимать клипы и записывать новые треки.

Лолита призналась, что научилась жить по самочувствию и не делать культа из работы или личной жизни.

Фанаты обрадовались новостям от звезды и заявили, что с нетерпением ждут от нее новых хитов.

Недавно артистка получила серьезные ожоги, когда стригла кусты можжевельника. Она посоветовала подписчикам всегда надевать перчатки во время работы в саду.