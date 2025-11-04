«Так начался мой самый удивительный путь»: Рита Дакота рассказала, как выбралась из эмоциональной ямы

Певица Рита Дакота выбралась из эмоциональной ямы без помощи специалистов и препаратов. По словам артистки, ей на помощь пришел Бог.

Выпускница «Фабрики звезд» опубликовала пост в своем блоге. Она написала, как однажды столкнулась с чередой неудач: некачественная пластика, потеря концертов, рекламы, доходов, дома и всего остального.

Сначала Рита попробовала справиться с трудностями при помощи психолога и препаратов. Но это не помогло. Тогда артистка нашла спасение в другом — во Христе.

«Впервые мне вообще ничего не помогало. Совсем. Тогда я начала молиться Богу. Так начался мой самый удивительный путь знакомства с Христом. До этого я всю жизнь думала, что и так с Богом, пока не узнала, что нет», — написала Дакота.

Белая полоса в жизни певицы пока не наступила. Однако, по словам Риты, с Богом она больше ничего не боится.

Из-за плохой пластической операции звезде пришлось повторно лечь под нож. Пластический хирург Любовь Сафонова рассказала сайту «Страсти», где была допущена ошибка.