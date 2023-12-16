«Так может поступить только нормальный мужчина»: Михаил Боярский о поцелуе с Ириной Алферовой

Михаил Боярский упомянул скандальный инцидент, который произошел на съемках с Ириной Алферовой. Об этом звезда театра и кино рассказал в эфире передачи «Судьба человека».

Михаил Боярский снимался весте с Алферовой в ленте «Д’Артаньян и три мушкетера». По словам актера, народная артистка покоряла всех представителей противоположного пола, в том числе и его самого.

«Я был на посту, никому не позволял подходить к Ирине, оберегал честь Сашки Абдулова. У меня по сценарию есть поцелуй с ней... Она очень трогательный и скромный человек», – передает Михаил Сергеевич.

Актер вспомнил, как мужчины прибегали на площадку, чтобы просто увидеть Алферову, а он всегда стоял рядом с ней. Но, несмотря на это, один посторонний все же смог прорваться через охрану. Он подбежал к Ирине Ивановне и поцеловал ее в губы.

«Охранники подлетели, скрутили его и повели в милицейскую машину, а я сказал Алферовой: «Он поступил так, как может поступить только нормальный мужчина. Пусть его отпустят». И с ее согласия мужика отпустили», – поделился артист.

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