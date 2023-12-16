Стало известно о состоянии болеющей раком 52-летней актрисы Анастасии Заворотнюк

Модель Анна Заворотнюк впервые за долгое время ответила на вопрос о состоянии знаменитой матери, актрисы Анастасии Заворотнюк. 52-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с глиобластомой – одной из самых агрессивных опухолей головного мозга.

Анна отметила, что в настоящее время артистка находится в стабильном состоянии, однако подробностями с поклонниками она решила не делиться.

«Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», - приводит Kp.ru слова модели.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк несколько лет не появляется на публике. В 2019 году ей поставили страшный диагноз — глиобластома. Супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев не раскрывает состояние жены. Известно, что после проведенной операции и курса химиотерапии болезнь отступила, и сейчас Анастасия находится в стадии ремиссии.

Ранее мы писали, что Петр Чернышев вышел в свет с пятилетней дочерью Милой от Заворотнюк. Спортсмен принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки, в котором у него главная роль. Чернышев появился на публике абсолютно седым.