«Так много ярких событий произошло»: Регина Тодоренко рассказала о переменах в жизни на шоу «Маска»

Телеведущая Регина Тодоренко стала членом жюри пятого сезона популярного музыкального телешоу «Маска». Она поделилась, что изменилось в ее жизни за пять лет существования проекта. Об этом сообщает The Voice.

По признанию Регины Тодоренко, за пять сезонов шоу «Маска» она стала мамой во второй раз, а ее старший сын уже ходит к ней на съемки и делится впечатлениями о выпусках.

«Мне трудно поверить, что шоу идет уже пять лет. За это время так много ярких событий произошло: 1. Я нашла мужа в маске Панды в первом сезоне. 2. Первый раз старший сын побывал на сцене именно на "Маске". 3. Забеременела вторым в третьем сезоне. 4. Выкормила младшего в четвертном сезоне. 5. В юбилейном сезоне в жюри ко мне подсел старший сын и очень восторженно на ушко шептал, кто из наших персонажей ему понравился больше всего. А сколько смен образов произошло за время проекта — около 50 точно», — рассказала телеведущая.

Напомним, 18 февраля на НТВ стартовал юбилейный, пятый сезон популярного шоу «Маска», в котором примут участие 14 новых персонажей. Телеведущая Регина Тодоренко вошла в состав жюри вместе с Димой Биланом, Валерией, Тимуром Родригезом и Филипом Киркоровым.

Ранее мы писали о том, что ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров решил сменить имидж в пятом сезоне проекта.