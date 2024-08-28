НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 августа 2024, 13:55
1 мин.

«Так много можно было бы изменить»: Роман Костомаров показал фото до ампутации

Роман Костомаров показал фото до ампутации и заявил, что мечтает изменить прошлое.
«Так много можно было бы изменить»: Роман Костомаров показал фото до ампутации

© Starface.ru

Роман Костомаров показал фото до ампутации и заявил, что мечтает изменить прошлое. Фигурист поделился архивным снимком в Telegram-канале.

В личном блоге фигурист опубликовал черно-белый снимок, сделанный до болезни и ампутации конечностей. Роман с грустью сообщил, что мечтает о волшебной палочке, способной изменить прошлое.

«Лет-то уже много, но я по-прежнему мечтаю о волшебной палочке хотя бы на минутку. Так много можно было бы изменить», — высказался Костомаров.

К слову, подписчики поддержали спортсмена, назвав его героем и примером для многих.

«Не сдавайтесь! Вы сами для многих пример и та самая волшебная палочка! Вы дали веру и надежду. Главное — жизнь продолжается», — высказались фолловеры.

«Так много можно было бы изменить»: Роман Костомаров показал фото до ампутации

© Скриншот фото, Telegram-канал (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, что после болезни Роман встал на протезы и вернулся в спорт. Он ежедневно тренируется в зале, боксирует и даже принимает участие в ледовых шоу.

Ранее Роман Костомаров получил награду кинофестиваля и привел на церемонию медсестер. Подробности читайте в этой новости.