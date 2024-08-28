«Так много можно было бы изменить»: Роман Костомаров показал фото до ампутации

Роман Костомаров показал фото до ампутации и заявил, что мечтает изменить прошлое. Фигурист поделился архивным снимком в Telegram-канале.

В личном блоге фигурист опубликовал черно-белый снимок, сделанный до болезни и ампутации конечностей. Роман с грустью сообщил, что мечтает о волшебной палочке, способной изменить прошлое.

«Лет-то уже много, но я по-прежнему мечтаю о волшебной палочке хотя бы на минутку. Так много можно было бы изменить», — высказался Костомаров.

К слову, подписчики поддержали спортсмена, назвав его героем и примером для многих.

«Не сдавайтесь! Вы сами для многих пример и та самая волшебная палочка! Вы дали веру и надежду. Главное — жизнь продолжается», — высказались фолловеры.