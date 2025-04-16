«Так мне и надо»: обманутая Раиса Рязанова рассказала, как отдала мошенникам 4 млн рублей

Курьеру, обманувшему Раису Рязанову на 4 млн рублей, дали 4 года колонии. Об этом сообщает E1.ru.

В декабре 2024 года Раисе Рязановой раздался неожиданный звонок - якобы, на проводе был мэр Москвы Сергей Собянин. Он, совместно с фейковыми сотрудниками ФСБ пытался «уберечь» деньги народной артистки. Мошенники на том конце провода уверяли, что Рязановой необходимо снять 4 млн рублей с ее счетов, чтобы положить их на безопасный счет. Ничего не подозревая, актриса так и сделала, передав наличные курьеру.

В итоге полицейским удалось задержать курьера, но вот самих аферистов, которым он передал деньги через тайник, установить так и не получилось. На днях суд вынес решение в отношении курьера - ему дали 4 года колонии.

Как рассказала сама Рязанова, она поверила мошенникам.

«Это произошло по собственной глупости, на каком-то необыкновенном вдруг доверии к тем словам, которые были сказаны. Я это сделала по собственной глупости, так мне и надо», - заявила она.

Артистка призналась - она жалеет, что непосредственных исполнителей так и не наказали.

«Вот курьер и попался. А они остались опять в стороне и продолжают свою деятельность. На курьера им наплевать. Они так же продолжают действовать», - добавила она.

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина сбежала от журналистов из-за вопроса про возвращение квартиры.