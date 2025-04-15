Лариса Долина сбежала от журналистов из-за вопроса про возвращение квартиры

Певица Лариса Долина отказалась комментировать журналистам новости о возвращении ей московской квартиры. Услышав поздравление с выигрышем в суде, она сразу же завершила интервью.

Лариса Александровна довольно часто не любит общаться с сотрудниками прессы. Но на недавнем светском мероприятии все же подошла к камерам после уговоров. Однако стоило журналистке поднять тему ее квартиры, проданной из-за мошенников, Долина тут же ушла.

«К Долиной на кривой козе не подъедешь», - прокомментировала эту ситуацию автор Telegram-канала «НЕБОЖЕНА».

К слову, певица практически не делилась подробностями разбирательств из-за ее квартиры. Известно, что в прошлом году Лариса Александровна стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать недвижимость и перевести деньги на безопасный счет. Когда средства уже были отданы, артистка поняла, что ее развели.

Квартиру звезды быстро купили. Однако через суд Долина смогла вернуть ее назад. Решение было вынесено 28 марта.

Ранее Лариса Долина выступила с 13-летней внучкой Александрой.