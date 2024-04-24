«Так мерзко писать»: Виктория Боня отреагировала на смерть скандального блогера Лены Миро

Телеведущая Виктория Боня отреагировала на новости о смерти скандального блогера Лены Миро. Несмотря на то, что именно она была ее частой «жертвой», она не испытала никакого злорадства.

В личном блоге Виктория вышла на связь с поклонниками и рассказала, что увидела в СМИ сообщения об уходе из жизни Лены Миро. Напомним, что, по данным источников, она попала в ДТП. На протяжении многих лет Елена Мироненко (настоящее имя Лены Миро – прим. «Страсти») обсуждала в Сети звезд, строила теории об их жизнях и критиковала. Нередко с негативом с ее стороны сталкивалась Боня. Артистка призналась, что не забыла все то, что о ней писала блогер, но зла на нее больше не держит.

«То, что она писала про меня, про мою семью — так мерзко писать. Хочу сказать, что узнала эту новость и подумала, что у меня нет никакого злорадства, никакого ощущения, что она, мол, договорилась. Очень жаль, что так сложилась ее судьба», - отметила Виктория.

Телеведущая выразила соболезнования родным Миро и призвала людей быть при жизни хорошими, не совершать плохих поступков.

Ранее стало известно, что за год до смерти Лена Миро опубликовала пророческий пост.