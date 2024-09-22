«Так меня встретил любимый»: Ксения Бородина показала роскошный подарок от Николая Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина счастлива в отношениях с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Накануне возлюбленный встретил знаменитость, вернувшуюся в Москву, и сделал ей роскошный подарок. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» раскрыла, какой сюрприз ей приготовил избранник, и поделилась кадрами в соцсети.

Николай Сердюков встретил Ксению Бородину, которая накануне вернулась из Санкт-Петербурга в Москву, с огромным букетом роз. Участник «Последнего героя» также подарил телеведущей новый iPhone 16, только поступивший в продажу. Как сообщается, стоимость последней модели телефона составляет около 200 тыс. рублей. Знаменитость снялась с презентами от возлюбленного.

«Так меня встретил любимый», — написала Ксения Бородина.

Кроме того, избранник телеведущей решил порадовать и ее старшую дочь и подарил 15-летней Марусе наушники AirPods 4, которые появились в продаже на днях. Ксения Бородина опубликовала видео, на котором девочка рассматривает презент.

«И Мару тоже подарок достался, новые наушники, которые только вчера вышли. Как приятно, когда так радуют твоих детей», — поделилась бывшая ведущая «Дома-2».

Напомним, недавно Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения, из-за чего телеведущая столкнулась с потоком негатива и критики в свой адрес. Однако знаменитость утверждает, что мнение окружающих «не сможет повлиять» на нее.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Бородина впервые вышла в свет с Николаем Сердюковым и ответила, когда свадьба.