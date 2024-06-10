«Так меня подавлял, что это стало мешать»: Расторгуев рассказал о масштабе личности Людмилы Зыкиной

Лидер «Любэ» Николай Расторгуев рассказал о первой встрече и дуэте с исполнительницей Людмилой Зыкиной. Певец признался, что с самого начала масштаб личности артистки так сильно его подавлял, что начал мешать совместной работе. Об этом он сообщил в беседе с aif.ru.

10 июня легендарной певице исполнилось бы 95 лет. Коллеги и друзья вспоминают о Зыкиной и ее невероятном таланте. Расторгуев признался, что ему посчастливилось с ней работать сразу над двумя песнями.

«Первая – Игоря Матвиенко и Александра Шаганова «Побеседуй со мной», которая была написана для нашего с Людмилой Георгиевной дуэта, а затем «Течет река Волга» из ее классического репертуара», – поделился артист.

Исполнитель признался, что первая встреча с Зыкиной состоялась на студии во время записи общей композиции.

«Масштаб личности Людмилы Георгиевны так меня подавлял, что это стало мешать… Но она отнеслась ко мне с такой теплотой, даже по-матерински, что в конечном итоге я пришел в себя», – рассказал звезда.

По мнению Николая, на российской эстраде нет артиста, который был бы равен масштабу Зыкиной.

«Кто мог бы занять нишу Людмилы Зыкиной? Уникальный голос и масштаб личности Зыкиной позволяют мне сказать, что в этом жанре никого даже близко нет и… вряд ли будет», – заявил певец.

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