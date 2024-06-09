«Так люблю вас»: дочь объявившей о разводе певицы Алсу довели до слез

Младшая дочь певицы Алсу, недавно объявившей о разводе, 16-летняя Микелла, посетила выпускной друзей в Принстонском университете в США и поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге. Девушка не смогла сдержать эмоций на празднике.

Недавно дочь Алсу отправилась в США, чтобы поздравить своих американских друзей с выпускным. Мероприятие проходило в Принстонском университете, считающемся престижным учебным заведением. Микелла выбрала элегантное черное платье-комбинацию с белыми волнами, а ее друзья надели традиционные мантии и академические шапочки.

Микелла опубликовала фото и видео с выпускного друзей. На кадрах видно, что в какой-то момент, фотографируясь с подругой, девушка не смогла сдержать слез.

«Я так люблю вас, ребята!» — подписала пост дочь Алсу.

Напомним, у певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова трое детей. Старшая дочь пары, 17-летняя Сафина, в этом году поступает в медицинский университет. Младшая дочь пары Микелла Абрамова продолжает заниматься музыкой и вокалом после участия в шоу «Голос. Дети» в 2019 году, которое завершилось скандалом. Тогда оказалось, что победа наследницы артистки была незаслуженной. Сын певицы и предпринимателя, 7-летний Рафаэль, в этом году окончил первый класс и занимается музыкой — он уже учится играть на фортепиано.

В последнее время семья Алсу переживает непростые времена. 27 мая стало известно, что певица подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Исковое заявление было зарегистрировано на портале мировых судов Москвы 24 мая.

Ранее сообщалось о том, что выяснилось, почему на самом деле Алсу подала на развод с мужем.