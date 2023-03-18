Добрался не только до пресса: Киркоров омолаживается у косметолога

Недавно Филипп Киркоров поделился новостью о сделанном прессе у хирурга Тимура Хайдарова, который ранее сформировал грудь Яне Рудковской и фигуру блогерше Гоар Аветисян. Следующим шагом к омоложению стала помощь косметолога.

56-летний артист, готовясь к гастрольному туру, сделал косметологические процедуры — уколы красоты и массаж лица. Также Киркоров прошел аппаратные процедуры с инфракрасными лучами.

Киркоров отметил, что в душе ему всегда будет 33 года. Для людей его профессии важно поддерживать красоту внешнего вида.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров оголился перед Агатой Муцениеце и сразил ее прессом.