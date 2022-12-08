«Так изуродовать!»: Пелагея доверила свое прекрасное личико горе-косметологам

Певица Пелагея опубликовала в соцсетях фотографию с дочерью в домашней обстановке и без макияжа. Поклонники не сразу узнали звезду и пришли к выводу, что она доверила красивое лицо неопытным косметологам.

Сетевые эксперты требовали «дисквалифицировать» специалиста. «Так изуродовать красивейшую женщину», - рассуждали они.

Некоторые обитатели Сети наоборот отмечали, насколько певица и ее дочь красивы.

Ранее сообщалось, что на лице юмористки Елены Воробей появились бугры и впадины. Пластический хирург заявил, что это последствия очень поверхностной установки нитей коги.