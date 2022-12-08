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11:00, 08 декабря 2022
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«Так изуродовать!»: Пелагея доверила свое прекрасное личико горе-косметологам

«Так изуродовать!»: Пелагея доверила свое прекрасное личико горе-косметологам

Певица Пелагея опубликовала в соцсетях фотографию с дочерью в домашней обстановке и без макияжа. Поклонники не сразу узнали звезду и пришли к выводу, что она доверила красивое лицо неопытным косметологам.

Сетевые эксперты требовали «дисквалифицировать» специалиста. «Так изуродовать красивейшую женщину», - рассуждали они.

Некоторые обитатели Сети наоборот отмечали, насколько певица и ее дочь красивы.

Ранее сообщалось, что на лице юмористки Елены Воробей появились бугры и впадины. Пластический хирург заявил, что это последствия очень поверхностной установки нитей коги.

Источник фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
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#Пелагея
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#косметология
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#натуральная красота
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