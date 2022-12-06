На лице Елены Воробей появились бугры и впадины после неудачной операции

На лице юмористки Елены Воробей образовались бугры и впадины после операции по подтяжке лица. Пластический хирург Владимир Плахотин заявил, что ситуация критическая – неудачные нити «надо срочно удалить».

Он проанализировал внешний вид Воробей и сказал: «У Елены на лицей заметны «штучки» в виде тяжей. Это характерные последствия после нитей коги».

Плахотин считает, что они были установлены «очень поверхностно». В результате появились «следы воспаления организма и мягких тканей».

Ранее Воробей сделала откровенное признание о романе с коллегой по профессии. Им оказался юморист Евгений Петросян. До этого никто из них не подтверждал слухи о служебном романе, хотя артисты много лет работали бок о бок.