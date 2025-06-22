«Так испугалась»: Анна Седокова получила новый удар после смерти экс-супруга Яниса Тиммы

42-летняя певица Анна Седокова дала концерт в Египте. Накануне выступления у экс-солистки «ВИА Гра» пропал голос, но она все равно вышла на сцену.

Исполнительница хита «Шантарам» нехорошо себя почувствовала перед вечерним выступлением. У Анны так сильно заболело горло, что она не смогла разговаривать.

«Я так испугалась вчера. Просто исчез голос утром. Заболело горло. И ты ничего не можешь с этим сделать», — поделилась она в социальных сетях.

Но артистка решила предпринять экстренные меры — нашла за короткий срок необходимые лекарства. Также певице поставили укол. Седокова пояснила, что не работает под фонограмму, и, несмотря на болезнь, спела вживую.

Судя по видео с концерта, выступление звезды в Шарм-эль-Шейхе прошло хорошо. Артистка рада, что не подвела слушателей и смогла быстро купировать возникшие со здоровьем проблемы.

В ночь на 17 декабря умер экс-супруг исполнительницы Янис Тимма. Певица долго не могла отойти от случившегося и не выходила на сцену. Недавно она вновь вернулась к концертной деятельности.

Недавно Анна Седокова срочно подала документы на наследство покойного мужа Яниса Тиммы. Об этом рассказала адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова.