«Так и надо ходить в театр»: шляпа Сергея Зверева мешала зрителям балета в Петербурге
© Kashaev Pavel/East News
Стилист Сергей Зверев отреагировал на жалобы, будто его черная шляпа больших размеров мешала зрителям балета в Мариинском театре Петербурга. Он заявил, что сидел в отдельной ложе и не мог никому помешать.
Комментарий Зверева приводит mk.ru.
«Так у меня была отдельная ложа. Я не мог никому помешать. Уже не знают, что придумать», - рассказал стилист.
По словам Зверева, никто не подходил с просьбой снять шляпу.
«Много красивых людей, роскошная публика», - поделился впечатлениями от посещения балета Зверев.
По его словам, питерская публика хвалила за образ – подписчики остались в восторге.
«Говорили, что так и надо ходить в театр. А то приходят многие в джинсах и футболках… Так туда обычным людям не попасть: дорого», - подчеркнул стилист.
Он посетил постановку «Щелкунчик». Сообщалось, что широкополая шляпа Зверева на мероприятии была размером «с пачку Одетты». В пресс-службе театра подтвердили факт получения жалобы на то, что головной убор зрителя мешал обзору. В театре ответили, что ситуацию урегулировали и зрителю предложили пересесть в соседнюю ложу.
Ранее Зверев жаловался на шумных соседей в доме. Поклонники предлагали ему помощь в борьбе с жильцами.