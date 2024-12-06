«Так и надо ходить в театр»: шляпа Сергея Зверева мешала зрителям балета в Петербурге

Стилист Сергей Зверев отреагировал на жалобы, будто его черная шляпа больших размеров мешала зрителям балета в Мариинском театре Петербурга. Он заявил, что сидел в отдельной ложе и не мог никому помешать.

Комментарий Зверева приводит mk.ru.

«Так у меня была отдельная ложа. Я не мог никому помешать. Уже не знают, что придумать», - рассказал стилист.

По словам Зверева, никто не подходил с просьбой снять шляпу.

«Много красивых людей, роскошная публика», - поделился впечатлениями от посещения балета Зверев.

По его словам, питерская публика хвалила за образ – подписчики остались в восторге.

«Говорили, что так и надо ходить в театр. А то приходят многие в джинсах и футболках… Так туда обычным людям не попасть: дорого», - подчеркнул стилист.

Он посетил постановку «Щелкунчик». Сообщалось, что широкополая шляпа Зверева на мероприятии была размером «с пачку Одетты». В пресс-службе театра подтвердили факт получения жалобы на то, что головной убор зрителя мешал обзору. В театре ответили, что ситуацию урегулировали и зрителю предложили пересесть в соседнюю ложу.

Ранее Зверев жаловался на шумных соседей в доме. Поклонники предлагали ему помощь в борьбе с жильцами.