«Надеюсь, совесть проснется»: Сергей Зверев рассказал о войне с соседями

Стилист Сергей Зверев пожаловался на шумных соседей. Он признался, что 20 лет мучается из-за них. «Король гламура» с другими жильцами писал заявление в полицию.

Подробностями он поделился в разговоре с mk.ru.

По словам Зверева, в квартире над ним живет женщина с 40-летней дочерью и ребенком. Жилье Зверева выбирала мама. Ремонт выполняли две семейные пары – мастера сразу предупредили о шумных соседях.

«Все эти двадцать лет я мучаюсь», - признался стилист.

По его словам, в доме отсутствует звукоизоляция. Делать ее Зверев не хочет, думает «по-человечески» решить вопрос.

Раньше знаменитость спасало то, что он редко появлялся дома, был на гастролях.

«В последние годы ситуация еще больше усугубилась: у них появился ребенок…Я с больной головой с утра был вынужден из дома уходить. Одевался и шел в кафе грузинской кухни», - поделился Зверев.

Сначала недовольные жильцы клали в почтовый ящик соседей письма с просьбой вести себя тише. Сейчас вывешивают просьбы, но те их срывают.

«Мы писали заявление (в полицию – прим.). Это все не работает», - сообщил стилист.

Однажды он встретил соседку и сказал ей все в лицо. В ответ услышал: «Мы ничего незаконного не делаем».

Поклонники стали предлагать Звереву помощь.

«Не дай Бог, правда, что-то сделают, а я буду виноват. Я их всех призываю: «Надеюсь, у моих соседей совесть проснется» - говорит стилист.

Ранее сообщалось, что Зверев вывел из себя соседей. Он ходил в квартире на каблуках.