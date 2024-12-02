Актер Александр Петров удивил поклонников кардинальными переменами во внешности: лишился волос

Актер Александр Петров появился на публике в новом образе. Звезда «Полицейского с Рублевки» решил избавиться от всех волос на голове и побрился налысо. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В Москве прошло благотворительное мероприятие, организованное телеведущей Светланой Бондарчук. Среди гостей были замечены Агата Муцениеце, Сергей Жуков с женой, Олег Меньшиков, Екатерина Вилкова, Анастасия Уколова и многие другие. Обычно ведущим на вечере выступает Игорь Верник, однако в этом году его заменил Александр Петров, который показал себя в обновленном имидже.

По какой именно причине актер захотел стать лысым, неизвестно. Предположительно, ему предложили новый проект, для роли в котором необходимо было избавиться от шевелюры. Сам Петров изменения во внешности не прокомментировал.

К слову, по слухам, скоро в жизни звезды могут произойти большие перемены. Его жену Викторию подозревают в беременности. Недавно она вышла в свет, скрывая живот, но не подтвердила информацию о пополнении.

Ранее Александр Петров признался, что не умеет зарабатывать.