«Так, глядишь, и переедет»: Яна Рудковская считает, что живущая в США Ирина Шейк скучает по России

Супермодель Ирина Шейк, уже долгое время живущая в США, родом из России. Знаменитость не забывает о Родине и часто подчеркивает свое русское происхождение. Накануне модель поделилась в соцсетях снимками из русского магазина в Нью-Йорке, на что отреагировала продюсер Яна Рудковская, заявившая в своем Telegram-канале, что та скучает по России.

Недавно Ирина Шейк опубликовала в соцсети фото, сделанные в русском магазине в Нью-Йорке. Модель решила закупиться известными российскими сладостями. На снимках можно было увидеть конфеты «Мишка косолапый», «Коровка», а также мороженое «Настоящий пломбир».

Также знаменитость купила сладкие кукурузные палочки «Рузик» и рассказала, что готовит по утрам своей 7-летней дочери Лее кашу-малашу.

Увидев опубликованные снимки модели, Яна Рудковская решила, что таким образом Ирина Шейк хочет показать, как она соскучилась по Родине.

«Ставлю на то, что наша Ирина Шейк скучает по России-матушке! Наблюдаю за ее Stories и вижу: конфеты „Красный Октябрь“, мороженое „Русский пломбир“, матрешки, конфеты по типу „Коровка“, сладкие кукурузные палочки, фото халатов в советском стиле и кашу-малашу для ее маленькой дочки. Прям чувствуется сильная ностальгия», — написала продюсер.

Яна Рудковская отметила, что недавно Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании российского бренда Gloria Jeans. Продюсер не исключила возможность возвращения модели на Родину.

«Так, глядишь, и переедет», — заключила Яна Рудковская.

Ранее сообщалось о том, что американский актер Том Круз высказался о начале отношений с Ириной Шейк.