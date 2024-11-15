«Так глупо»: Омаров подвергся критике в Сети из-за катания на велосипеде с беременной женой

В настоящий момент пара отдыхает на Мальдивах, где предпочитает не только наслаждаться приятным климатом, но и активно проводить время. Так, избранница Омарова показала, как учится кататься на велосипеде.

«Никогда не думала, что умение кататься на велосипеде так пригодится в жизни, но тут судьба подкинула мне испытание. Хотела все сделать, как сильная и независимая. Отказаться от поездки не смогла и решила», — поделилась девушка.

Подписчики, увидев публикацию, поспешили обрушиться с критикой на бывшего супруга Ксении Бородиной.

«Беременным нельзя на велосипеде ездить, тонус!», «Зачем так глупо рисковать?», «Что за безрассудство», — возмутились фанаты.

Курбан Омаров прославился после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У предпринимателя также есть сын Омар от первого брака.

Бизнесмен рассказал о романе с Валерией в 2022 году. В мае 2024 года бизнесмен узаконил свои отношения с девушкой. 25 августа Валерия объявила о беременности.

Ранее беременная супруга Курбана Омарова раскрыла, из-за чего он ревнует.