«Так глупо этого не понимать»: почему Бородина запрещает дочери общаться с женой бывшего мужа

В 2021 году Ксения Бородина развелась с мужем и отцом дочери Теоны, бизнесменом Курбаном Омаровым. Их разрыв сопровождался скандалом: телеведущая обвиняла экс-супруга в изменах. При этом он продолжает общаться с наследницей, которую звезда «Дома-2» запрещает знакомить с новой избранницей предпринимателя Валерией. Подписчики долго спрашивали у Ксении, в чем причина такого решения, и она, наконец, им все объяснила.

Видимо Бородина так устала от этого вопроса, что решила ответить на него в достаточно резкой форме.

«Это такой глупый вопрос, и так тупо этого не понимать», — написала в социальных сетях знаменитость.

Телеведущая призналась, что за все эти годы Курбан даже не извинился перед ней и не предпринимал попыток к тому, чтобы все обсудить и поговорить. По словам Ксении, она давно не держит на него зла, а измены остались на его совести.

Ксению возмущает, что все знали о поступках ее экс-мужа и молчали. Поэтому Бородина разрешает Теоне общаться с отцом только наедине, без участия его супруги.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся появилась на свет в 2009 году. Ее отцом является бизнесмен Юрий Будагов, с которым блогерша рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона родилась в 2015-м от Курбана Омарова.

Ранее Ксения Бородина попросила не писать ей про расставание с новым возлюбленным Сердюковым.