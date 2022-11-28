«Так ей и надо»: известная актриса жестко прошлась по сбежавшей из России Брежневой

После февральских событий звёзды отечественного шоу-бизнеса поделились на два лагеря: пока одни незамедлительно покинули территорию РФ, тем самым выражая неодобрение ситуации в стране; другие – предпочли остаться в России, но при этом публично осуждать эмигрантов. Не стала исключением и актриса Елена Драпеко, известная по роли в советском фильме «А зори здесь тихие». Так, в интервью для шоу «Эмпатия Манучи» артистка жестко прошлась по Вере Брежневой, которая уже долгое время проживает в Европе.

Как стало известно, ранее со звездой сотрудничала дочка Елены Драпеко, но в связи с отъездом Веры рабочие отношения пришлось разорвать. Актриса осудила Брежневу, которая отправилась спасать свои богатства, тем самым «плюнув» в родину. К рассуждениям артистки подключился и Вячеслав Манучаров, высказавший мнение о том, что Вера некрасиво поступила и по отношению к Украине, отказавшись от статуса украинской певицы.

Подобное замечание лишь разгневало Драпеко. Женщина заявила, что у Брежневой нет ни родины, ни моральных ценностей. «Родина – где платят и кормят. Так ей и надо», – резюмировала Елена.

Ранее сообщалось о том, что Вера находится в больнице Берлина. Подробности читайте в этой статье