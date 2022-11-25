Состояние ухудшилось: Вера Брежнева находится в больнице Берлина

Вера Брежнева уже долгое время проживает в Европе. Звезда обосновалась в Италии, но сейчас девушка решила отправиться к своим друзьям и посетить Берлин. Тем не менее планы на веселое времяпровождение пришлось изменить. В своей социальной сети певица сообщила, что попала в больницу.

Подобная новость напугала поклонников Веры. Судя по тому, что артистка поделилась фотографией из кабинета стоматолога, проблема не такая серьёзная. И все же в последнее время ходят слухи о разводе Брежневой и Меладзе, поэтому в Сети все чаще стали появляться новости о плохом самочувствии артистки. Пока Вера комментариев никаких не даёт, от этого любую информацию от неё ждёшь с особой тревогой.

«Как иначе воспринимается город, в котором у тебя есть друзья. Хорошо в нужный момент оказаться в надежных руках, тоже благодаря друзьям», – интригующе подписала снимок Брежнева.

Ранее сообщалось о том, что ещё одна певица испытывает жизненные трудности. Речь идёт про Светлану Лободу, которую власти Литвы включили в список нежелательных лиц. Подробности читайте в этой статье.