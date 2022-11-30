Так ей и надо: брошенка Степаненко побила молодуху Петросяна

Елена Степаненко сильно преобразилась после громкого развода с Евгением Петросяном. 69-летняя юмористка похудела на 42 килограмма и изменила свой стиль. Она опубликовала в соцсетях фото, на котором позирует в леопардовых лосинах.

На архивном снимке артистка расположилась на диване в желтой кофте и леопардовых лосинах, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Эффектная прическа и яркий макияж намекают о страстной натуре Елены. Поклонники отметили, что Степаненко выглядит потрясающе и одним кадром побила нынешнюю жену Петросяна, Брухунову в модном поединке.

«Петросян ошибся», «Пусть Танюша страдает от икоты. Брухунова не осмелится на такие фото», «Брухунова – один в один», «Она – ваш двойник, один типаж. Выбрал вторую, как две капли воды похожую на первую. Только не учел – она без индивидуальности», – пишут в комментариях.