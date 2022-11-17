Известный комик положил глаз на 69-летнюю Елену Степаненко

Звезда юмористических шоу Елена Степаненко в свои 69 лет прекрасно выглядит. Об этом говорят не только поклонники, но и коллеги. Недавно молодой известный комик признался, что считает бывшую жену Евгения Петросяна горячей женщиной.

Участник популярных скетч-шоу Денис Дорохов стал гостем шоу Анастасии Ивлеевой. Знаменитости обсудили различные темы, в том числе весьма пикантные. Ведущая попросила мужчину назвать трех самых «горячих» женщин, которые имеют прекрасное чувство юмора.

35-летний артист неожиданно заявил, что первое место занимает Елена Степаненко. В его списке также оказались Елена Воробей и Виктория Складчикова. Денис заявил, что ему нравится, когда женщины открыто говорят и шутят о сексе.

Дорохов признался, что очень любит женщин, но держит себя в руках, поскольку у него есть супруга. Комик уважает возлюбленную и даже разрешает ей публиковать откровенные снимки в соцсетях. Он считает, что девушкам с такой фигурой не стоит прятать свою красоту.

«Она мать двоих детей и так офигенно выглядит. Зачем ей запрещать? Пока есть возможность, надо делать», – уверен мужчина.

Сама Елена Степаненко предпочитает не афишировать личную жизнь. После громкого развода с Петросяном, который променял ее на молоденькую помощницу, артистка исчезла из поля зрения журналистов. Но поклонники отмечают, что женщина невероятно похорошела. Она похудела и сменила стиль. Ее чаще можно увидеть в ярких, обтягивающих нарядах.

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