«Так держать!»: Алла Пугачева поздравила бывшего возлюбленного в годовщину свадьбы

Певица Алла Пугачева поздравила артиста Владимира Кузьмина с 23-й годовщиной свадьбы. Напомним, в 80-е годы у музыкантов был роман, затем они продолжили общаться как друзья.

О поздравлении Пугачевой сообщает «7Дней.ru».

Кузьмин и его избранница отмечали годовщину свадьбы 29 сентября. Пара 23 года вместе. Кузьмин сообщил, что у них «все хорошо», и пожелал другим того же.

«Пуская это не кончается», - написал певец.

Пугачева отреагировала на публикацию фразой «Так держать!» Певица порадовалась за Кузьмина и оставила к комментарию картинку в виде аплодисментов.

Напомним, жена Кузьмина – Екатерина – младше артиста на 27 лет. Сейчас ей 42 года.

Ранее сообщалось, что брат Кузьмина Александр заподозрил жену в изменах с собственным сыном.