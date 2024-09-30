Опубликовано 30 сентября 2024, 19:081 мин.
«Так держать!»: Алла Пугачева поздравила бывшего возлюбленного в годовщину свадьбы
Алла Пугачева поздравила Кузьмина с 23-й годовщиной свадьбы фразой «так держать».
© Starface.ru
Певица Алла Пугачева поздравила артиста Владимира Кузьмина с 23-й годовщиной свадьбы. Напомним, в 80-е годы у музыкантов был роман, затем они продолжили общаться как друзья.
О поздравлении Пугачевой сообщает «7Дней.ru».
Кузьмин и его избранница отмечали годовщину свадьбы 29 сентября. Пара 23 года вместе. Кузьмин сообщил, что у них «все хорошо», и пожелал другим того же.
«Пуская это не кончается», - написал певец.
Пугачева отреагировала на публикацию фразой «Так держать!» Певица порадовалась за Кузьмина и оставила к комментарию картинку в виде аплодисментов.
Напомним, жена Кузьмина – Екатерина – младше артиста на 27 лет. Сейчас ей 42 года.
Ранее сообщалось, что брат Кузьмина Александр заподозрил жену в изменах с собственным сыном.
Источник фото:Starface.ru
Источник:«7Дней.ru»
Автор:Лилия Караева