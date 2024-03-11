«Так демонстративно и так несправедливо»: уехавшая из России Литвинова в шоке от результатов «Оскара»

10 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар-2024». Итоги мероприятия возмутили актрису, режиссера Ренату Литвинову.

57-летняя актриса возмущена решением членов Американской киноакадемии. Литвинова не понимает, как можно было обойти стороной фильм Мартину Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

«Это так демонстративно и так несправедливо. Я обожаю Кристофера Нолана и Эмму Стоун — за них очень рада, а короткометражки „Чудесная история Генри Шугара“ Уэза Андерсона — это лучшее, что снял этот удивительный режиссер!», — написала звезда в своем Telegram-канале.

Премию Литвинова назвала «усредненным общим мнением», которое не может идти «из самого сердца».

Фильм «Убийцы цветочной луны» с участием Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро был представлен в 10 номинациях. Предполагалось, что он является одним из главных кандидатов на победу. Главные герои картины — индейцы из американского штата Оклахома. Их начинают убивать после того, как племя разбогатело из-за добычи нефти. Кино обошел на премии «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Ранее Рената Литвинова призналась, что ее омолодил переезд во Францию. Подробнее читайте здесь. Из России режиссер уехала в 2022 году.