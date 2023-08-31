«Так делать нельзя»: в Алматы назвали истинную причину отмены концерта Максима Галкина*

В управлении культуры Алматы объяснили отмену концерта Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ), об этом сообщает Zakon.kz.

30 августа Максим Галкин* опубликовал в соцсетях обращение, в котором заявил, что власти Казахстана не дают провести ему концерты в Алматы и Астане. Юморист подчеркивал, что проблемы с согласованием выступлений происходят именно на государственном уровне.

Эту ситуацию поспешил объяснить руководитель Управления культуры города Алматы Гани Майлибаев. По словам чиновника, все дело в желаемых датах, которые уже заняты.

«Вы все должны понимать, что это коммерческий концерт. Во Дворце республики график всех мероприятий формируется заранее. Даты, которые они просили, заняты другими мероприятиями», — объяснил он.

Кроме того, Галкин* начал продавать билеты на концерт еще до заключения договора с площадкой. Так, по словам Майлибаева, делать нельзя.

При этом чиновник уточнил, что возможность проведения концерта могут рассмотреть, если организаторы выберут другую дату и официально заключат договор.

Напомним, в последнее время череда неудач преследует Максима Галкина*. Помимо несостоявшихся концертов Казахстане, был отменен концерт в Таллине, запланированный на 15 сентября.

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*признан иностранным агентом на территории РФ.