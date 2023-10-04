Пасынок Олега Газманова влюбился и пришел на премьеру фильма с девушкой

25-летний пасынок певца Олега Газманова Филипп влюбился. Молодой человек пришел на премьеру фильма не с друзьями и не с семьей, а с девушкой.

Об этом сообщил сайт Woman.ru.

Раньше Филипп Газманов скрывал личную жизнь, хотя всегда был популярен у женского пола. Юноша занимается бизнесом, а его компания недавно привлекла инвестиции в размере 60 млн рублей.

Теперь Газманов-младший занялся личной жизнью и пришел на премьеру комедии «Короче, план такой» с моделью и блогером Аллой Брулетовой. На мероприятии они обменивались улыбками и нежным взглядом.

Как давно встречаются влюбленные, неизвестно. Год назад Брулетова ездила в Африку с молодым человеком, но не показывала его лица. Не исключено, что это был Филипп Газманов.

Ранее юноша отдохнул в Монако, а его фото с курорта вызвали общественный резонанс. Снимок высмеяла журналистка Ксения Собчак.