«Так бывает»: Бойко назвал весомую причину развода с супругой

Совсем недавно в Сети появилась новость о том, что Ярослав Бойко разводится со своей супругой, с которой прожил в браке больше 23 лет. Как сообщает источник, пара решила расстаться мирным путем. Бывшие возлюбленные не будут делить имущество и выяснять, с кем при разводе останутся дети. Подав заявление на расторжение брака, актер указал: «Семейные отношения не сложились». Тем не менее преданным поклонникам мужчины этого оказалось мало, услышав их недовольства, журналисты из «Starhita» взяли эксклюзивный комментарий у Бойко.

Ярослав обычно не распространяется на тему личной жизни. В этот раз он также не стал углубляться в детали. Тем не менее артист отметил, что в их отношениях с супругой исчезла любовь, потому они разводятся. «Ничего интересного. В жизни так бывает. Остаемся друзьями», — резюмировал актер.

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