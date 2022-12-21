«Идеальный как я»: Михеева впервые рассказала о собственном муже

Алла Михеева довольно часто появляется в информационном пространстве, но, несмотря на это, в Сети так мало информации о ее личной жизни. Замужем ли звезда, есть ли у нее дети? Об этом поклонникам девушки приходилось лишь догадываться. Тем не менее в новом интервью для издания «Teleprogramma» Михеева раскрыла некоторые тайны.

Девушка придерживается формата отношений, в котором есть любовь, уважение и взаимность. При этом Алла убеждена, что ее избранник такой же идеальный, как она сама.

Кроме того, Михеева провела интересную параллель между Москвой и Питером, описывающую ее взгляд на взаимоотношения с возлюбленным. Так, звезда олицетворяет Москву со своим мужем. Столица - довольно крупный город с бесконечными пробками, и, несмотря на недостатки, Алла принимает их и готова адаптировать под себя. «Вот вам аллегория. Это как отношения с Москвой: я люблю ее со всеми достоинствами и недостатками. У нас с ней полная взаимность», — поделилась интересной точкой зрения телеведущая.

Санкт-Петербург участница «Ледникового периода» сравнила с родителями, которые ее вырастили и передали в руки надежному мужу. «К родителям, конечно, приезжаешь с удовольствием, вспоминаешь детство и радуешься. Но поскорее хочется вернуться к любимому мужу», — резюмировала Алла.

Таким образом, своей завуалированной речью Михеева хотела намекнуть на то, что на данный момент она счастлива и находится в гармоничных отношениях. Избранник не только окружил девушку заботой и любовью, но и принял ее такой, какой она есть.

Ранее сообщалось о том, что Киркоров задумался о новой профессии. Поп-король мечтает об успехе Месси. Подробности читайте в этой статье.