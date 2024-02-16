Новость о родах Костенко сыграла в этом свою роль: Ольга Бузова вышла на связь в разбитом состоянии

Ольга Бузова пожаловалась подписчикам, что чувствует упадок физических и душевных сил. Незадолго до этого в Сети появилась новость, что супруга Дмитрия Тарасова, бывшего мужа телеведущей, родила ему четвертого ребенка, передает «7Дней.ru».

Экс-возлюбленный Бузовой стал отцом в четвертый раз. Его нынешняя супруга поделилась радостной новостью в Сети. Однако, по мнению пользователей, эта новость была приятна не всем, в частности телеведущей, которая к настоящему моменту так и не познала радости материнства.

«Вроде спала семь часов, но состояние вообще... Утром, когда я слышу будильник, не понимаю, какое он имеет отношение ко мне. Просто не могла встать сегодня! Не понимаю, почему так? Может, погода или усталость накопилась», — пожаловалась Ольга.

Ранее Бузова призналась, что не может стереть из памяти экс-супруга Тарасова. По словам звезды, без прошлого не бывает настоящего и не выстраивается будущее.