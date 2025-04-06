«Так безнаказанно брать деньги»: Лолита пожаловалась на серьезные проблемы после отмены концертов

Певица Лолита Милявская столкнулась с новыми проблемами после массовой отмены концертов в России. В своем Telegram-канале артистка пожаловалась на некачественную работу ЖКХ в своем доме.

Накануне Лолита рассказала в личном блоге о проблемах с сантехникой в своей квартире — у нее внезапно протекла раковина. Тогда певица обратилась в ГБУ «Жилищник Басманного района», и прибывшие на место сотрудники сообщили, что у знаменитости засор, который устраняется платно. По словам артистки, в итоге сантехники ее «послали», так и не починив раковину.

Недавно певица снова вышла на связь и заявила, что сантехник, которого она вызывала, так и не пришел, и сейчас она вынуждена снова ждать специалистов, которые обещали приехать в течение 7 часов. Лолита Милявская отметила, что из раковины потекло то, что «было в кастрюлях у верхних этажей». Артистка не стала скрывать своего возмущения обслуживанием компании и нецензурно выругалась в соцсети.

«Шли вторые сутки. Конечно же, гении! Так безнаказанно брать деньги за „обслуживание“ с большей половины домов столицы и не сидеть могут только гении. Вот я дура! Вчера же суббота была! Шабат у сантехников, плавно переходящий в понедельник! Спасибо пожарным и медикам, которые к гражданам всегда лицом, а не другим местом», — высказалась Лолита.

Напомним, знаменитость оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала Лолиту перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Сама певица называет происходящее «организованной травлей» со стороны общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Ранее сообщалось о том, что Лолита пожаловалась на сотрудников газовой службы. Артистка заявила, что у нее отключили газ из-за мести.