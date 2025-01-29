«Думаю, это месть»: Лолита заявила о новой проблеме после отмены концертов

61-летняя певица Лолита Милявская заявила, что ей отключили газ из-за мести. Певица пожаловалась на сотрудников газовой службы в соцсети.

На днях певица сообщила, что в ее доме, расположенном на Старой Басманной улице, отключили газ. Лолита решилась привлечь журналистов, и совместными усилиями проблема была устранена. Выйдя на связь, Милявская поблагодарила сотрудников СМИ за помощь. Однако, по словам знаменитости, газ вернули всем, кроме нее. Певица считает, что таким образом ей решили отомстить за пост.

«Дали газ всем соседям. Огромное спасибо, дорогие журналисты, за проделанную вами работу. Я знаю, что вы замучили вопросами и запросами жилищников. И теперь мои соседи с газом, ура, я счастлива! Единственная квартира, которой отрезали газ, была моя квартира. Я думаю, это месть за пост. Но я думаю, что это стоило того, чтобы мои соседи могли нормально помыться», — высказалась артистка.

Теперь Лолита просит соседей, чтобы ее впустили помыться.

Певица добавила: если ей не вернут газ, то она будет вынуждена вновь привлечь СМИ. По словам знаменитости, в ее квартиру никто не приходил с проверкой и не уведомлял о нарушениях.

«Нарушений у меня точно нет, потому что я каждый год прохожу проверку. Теперь я еще и без газовой трубы в центре Москвы. А чего бы вам еще мне канализацию не отключить? Весело будет, запаха будет», — резюмировала она.

Ранее певица Лолита сообщила об отмене концертов в двух городах. Подробности читайте в этой новости.