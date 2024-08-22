«Так Архип от Николаева?»: сына Наташи Королевой назвали копией ее бывшего мужа

Сына Наташи Королевой Архипа назвали копией ее бывшего мужа Игоря Николаева после публикации свадебных фотографий и видео. Звезда поделилась кадрами с торжества наследника, но фанаты обратили внимание, как сильно он похож на композитора, а не на Сергея Глушко (известного под псевдонимом Тарзан).

В браке у Наташи Королевой и Игоря Николаева не было детей, но первенец появился у певицы от Сергея в первую же их совместную ночь. Интересно, что Архип вырос и возмужал, а также приобрел свой стиль. Многим поклонникам парень напомнил Николаева в молодости – такие же усы и пышная прическа.

На днях у Архипа состоялась свадьба с его возлюбленной, танцовщицей Мелиссой. Они публиковали фотографии и видео, невеста блистала в белом пышном платье, а жених был в костюме. Наташа делилась кадрами и была очень счастлива за молодых, хоть ранее не раз критиковала его выбор. Но Мелисса поменяла профессию, стала визажистом и смогла доказать, что их любовь с парнем – не просто увлечение. Они вместе много лет и пережили не один скандал.

Ранее у поклонников не было сомнений, что Архип – сын Глушко. Но с возрастом парень преобразился и стал похож на Николаева, как отмечают фанаты.