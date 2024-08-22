«Ручная работа, натуральные материалы»: сколько стоило свадебное платье невестки Наташи Королевой

Единственный сын певицы Наташи Королевой и танцора Тарзана (Сергей Глушко – прим. «Страсти») 21 августа женился на своей девушке Мелиссе. Для торжества она выбрала классическое платье, которое для нее сшила дизайнер Аника Керимова. По ее словам, наряд обошелся в полмиллиона рублей.

Создательница платья призналась, что учла все пожелания невесты. Она не хотела ничего помпезного – никаких перьев, кружев, страз. Поэтому упор решили сделать на натуральных материалах. Образ был выполнен из шелка и органзы. Своей работой Керимова осталась довольна. Она считает, что Мелисса выглядела роскошно.

«Ручная работа, натуральные материалы. Только шелка ушло более двадцати метров», - поделилась дизайнер с PROZVEZD.

Аника рассказала, что очень счастлива за сына Королевой, так как Архип и Мелисса действительно любят друг друга. Невестку певицы она назвала доброй, искренней и отзывчивой.

Напомним, что свадьба Архипа и Мелиссы состоялась в Санкт-Петербурге. Расписались молодые в главном ЗАГСе города на Английской набережной.

Ранее Наташа Королева рассказала об особых знаках на свадьбе сына.