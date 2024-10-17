Таисия Повалий рассказала, что выплачивает ипотеку после покупки дома. Об этом сообщает Ura.ru.

Певица Таисия Повалий, переехавшая в Россию несколько лет назад, рассказала, что купила дом в ипотеку. До этого у певицы не было жилья в нашей стране, а во время гастролей она жила в съемной квартире.

«Я дом купила в ипотеку. Сейчас исправно плачу ежемесячные платежи. Дом мы купили б/у, не новый. В нем до нас жили люди 10 лет. Мы ничего не покупали особого, потому что они оставили нам мебель. Ремонт тоже не делали», — рассказала она.

По словам Повалий, в ближайшее время ремонт дому не потребуется, так как предыдущие владельцы сделали его хорошо. Певица добавила, что из-за почвы на участке у нее не получается вырастить что-то на грядках.

«Тут нет такой земли, чтобы можно было что-то посадить и вырастить. Зато у меня на участке много елок: воздух чистый, дышится прекрасно», — объяснила она.

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