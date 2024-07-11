Таисия Повалий появилась на публике без макияжа и удивила моложавой внешностью

Певица Таисия Повалий появилась на публике без макияжа. Как отметил портал mk.ru, выглядела 59-летняя артистка свежо и молодо.

Сообщается, что вокалистка приехала в Беларусь на фестиваль в Витебске. С самого утра она находилась на площадке, так как в этом году ее назначили ведущей мероприятия. Повалий не стала по этому поводу наряжаться и пришла на работу в повседневной одежде и без косметики, поразив технический персонал и коллег моложавой внешностью.

Вместе с певицей в Витебске находится и ее супруг Игорь. Они в браке уже 32 года. Таисия призналась, что в их отношениях царит гармония, и они становятся только ближе друг другу. Один из сотрудников «Славянского базара» заявил, что они самая красивая пара на сцене, и артистка с этим согласилась.

Напомним, что Таисия Повалий, несмотря на украинское происхождение, живет и работает в России. Несколько лет назад ее лишили звания народной артистки родной страны. Сейчас она не жалеет, что осталась в Москве. Она признавалась, что любит Украину, но ту, что была раньше.

Ранее Таисия Повалий раскритиковала артистов, уехавших из России после начала СВО.