Тайный поклонник подарил телеведущей Ольге Бузовой аксессуар за 3 млн рублей

У телеведущей Ольги Бузовой появился тайный поклонник. Как сообщает Super.ru, ухажер уже успел сделать артистке дорогостоящий подарок. Он преподнес ей аксессуар за 3 млн рублей.

После расставания с рэпером Давой Бузова предпочитает не афишировать личную жизнь и лишь иногда делится подробностями. Еще несколько месяцев назад она рассказывала, что у нее сейчас нет человека, который бы даже написал после выступления. Однако, как оказалось, кандидаты на роль возлюбленного Ольги все же есть.

Журналисты выяснили, что подарок, которым артистка хвасталась в соцсетях, сделал ей тайный ухажер. Личность мужчины неизвестна, но, судя по презенту, он довольно состоятельный. На сюрприз для Ольги он потратил около 3 млн рублей.

Отметим, что Бузова не раз рассказывала о желании выйти замуж и родить ребенка. Пока же она является только крестной мамой сына лучшей подруги Марии Погребняк. При этом телеведущая верит, что в ближайший год сама родит малыша.

Ранее сайт «Страсти» выяснил, что расческу Ольги Бузовой в Сети продают за 50 тысяч рублей.