Расческу Ольги Бузовой в Сети продают за 50 тысяч рублей. Об этом стало известно «Страстям».

В Интернете можно найти немало личных предметов российских звезд шоу-бизнеса. Продают все — от автомобилей до одежды.

«Страсти» нашли сразу несколько подобных объявлений. Одно из них — расческа Ольги Бузовой. Продавец из Свердловской области пытается избавиться от потрепанного на вид предмета всего за 50 тысяч рублей.

Автор объявления не уточняет, как к нему попала расческа.