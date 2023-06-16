Тайные дети Иосифа Кобзона: вдова рассказала, кого певец обеспечивал целых 25 лет

Разговоры вокруг покойного певца Иосифа Кобзона не утихают до сих пор. Некоторые коллеги говорят, что артист был любвеобильным мужчиной, а в СМИ часто появляется информация о его внебрачных детях. Вдова мэтра Нелли раскрыла секрет, который он хранил много лет. Она рассказала о детях, о которых заботился исполнитель.

Как оказалось, это были не родные дети певца, а воспитанники детских домов. Но Иосиф Давыдович не относился к ним, как к чужим, и почти все заработанные деньги отдавал на их содержание. Артист скрывал свои добрые поступки и думал, что все останется в тайне.

Вдова знаменитости говорит, что никогда не была против желания мужа помогать другим. Она считает, что артисты и музыканты многое могут дать благодаря голосу и таланту.

«Он содержал, практически, 25 лет два детских дома. Не было у него ничего такого, что могло бы свидетельствовать о том, что он делает это неискренне», — делилась Нелли в беседе с kp.ru.

Директора детских домов отмечали, что Кобзон был для них родным человеком, а сирот он называл «мои дети». Певец решал проблемы, обеспечивал ремонт, строительство, помогал выпускникам с жильем и давал деньги. Он знал всех ребят по именам и устраивал им праздники.

Ранее мы писали о том, как Алефтина Евдокимова рассказала о ревности Нелли Кобзон. Актриса неожиданно заявила, что Иосиф Кобзон любил всю жизнь только ее.