«Поглядывал на других женщин»: в Сети раскрыли детали любовных похождений Иосифа Кобзона

Несколько лет назад Иосиф Кобзон ушел из жизни, однако его имя до сих пор появляется в громких заголовках СМИ. Дело в том, что многие звезды шоу-бизнеса дают откровенные интервью об артисте, в которых звучат сенсационные признания. На этот раз Алефтина Евдокимова пообщалась с журналистами и рассказала о любовных похождениях музыканта.

По словам актрисы, мужчина до конца своих дней «поглядывал на других женщин». Несмотря на брак с Нелли Кобзон, певец испытывал нежные чувства только к Евдокимовой. Исполнитель хита «Память» приезжал на гастроли к артистке и даже познакомил ее со своей мамой. Евдокимова призналась, что Кобзон делал ей предложение руки и сердца, но получил отказ.

«Я Кобзону всегда говорила: "Какое счастье, что не стала твоей женой. Рога длиной в километры были бы"» — поделилась откровением Евдокимова с «Экспресс газетой».

По мнению знаменитости, супруга певца знала о его интрижках, вот почему она «ревновала до последних дней».

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