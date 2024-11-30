«Таинство уже случилось»: Марина Федункив крестила сына

Недавно ставшая мамой 53-летняя актриса Марина Федункив впервые вышла в свет после родов. Звезда «Реальных пацанов» немного рассказала об уходе за малышом и его крещении.

Актриса призналась, что скрывала беременность во избежание негативной энергетики. Федункив уверена: если 2024 год называют годом кармы, то ее Бог наградил, поэтому рождение сына она называет правильным решением.

Оказывается, звезда Comedy Woman уже крестила сына. Правда, его имя она пока не раскрывает.

«Крестных выбрала, таинство уже случилось. Я же никогда не выкладываю ничего, это ведь таинство. Вся моя семейная жизнь — это мое, а творчество оставлю для публики», — цитирует знаменитость Kp.ru.

Марина рассказала, что самостоятельно кормит сына, но в дальнейшем планирует перейти на смесь. Из-за грудного вскармливания ей пришлось пересмотреть бытовой райдер, чтобы исключить продукты, которые могут вызвать аллергию у ребенка.

Федункив приступила к работе, однако пока старается сократить количество выступлений и мероприятий. Важнее всего для нее сейчас воспитание сына.

Актриса постепенно приходит в себя после родов. Постоянные недосыпы не дают ей расслабляться, но она старается держать себя в ежовых рукавицах.

Напомним, Федункив давно заморозила яйцеклетки. Благодаря этому артистке удалось родить самой, без участия суррогатной матери.